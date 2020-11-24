BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir

24.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:35

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına 10 Aralık'tan hemen sonra başlanabileceğini açıkladı.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına 10 Aralık'tan hemen sonra başlanabileceğini duyurdu. Azar'ın açıklamasına göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.

ABD'li bakan koronavirüs aşısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Her şey yolunda giderse, 10 Aralık'tan hemen sonra aşıyı dağıtıyor olabiliriz" ifadesini kullandı.

Alex Azar, FDA'in onayının ardından 24 saat içerisinde 64 bölgenin tamamına aşıyı dağıtabileceklerini de sözlerine ekledi.

İLK ETAPTA 1 MİLYON DOZ TÜRKİYE'YE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar,

BAŞARI ORANI YÜZDE 95

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir
Haber Yorumları (8)
HAKAN: Önce hükemet asilansin görelim bakalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MANUEL: mahalllede herkes karantinada hala 1bin kisi diye anons yapiyor saglik bakani bizim mahallede en az bugun 3 bin vaka var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PANDEMİM SANATÇISIPANDEMİM GÖSTERİSİNE GÜLÜYORLAR:: Pandemim gösterisine gülüyorlar keratalar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Deniz Seki Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 23:02:04. #1.14#
title