BioNTech aşısıyla ilgili endişen veren araştırma: İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor - Haberler
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BioNTech aşısıyla ilgili endişen veren araştırma: İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
BioNTech aşısıyla ilgili endişen veren araştırma: İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Dünyanın önde gelen kurumları Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın çok kısa bir süre içinde bittiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici aşı olmanın koronavirüs ve onun varyantlarına karşı korumayı güçlendirdiğini ifade ediyor.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısı ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı.

Dünyanın önde gelen kurumlarından Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi'nin ortak çalışmasında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların kısa bir süre içerisinde antikor seviyelerinin düştüğü belirlendi.

Araştırmacılar, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi.

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi'nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi'nden Mehul Suthar, "Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının koronavirüse karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor" açıklamasını yaptı.

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Reuters'ın aktardığı haber de görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, "Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici koronavirüs aşısı olmanın SARS-CoV-2'ye ve onunvaryantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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