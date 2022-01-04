Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile gündemde olan Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin'in fotoğraflarının da yeni kağıt paraların üzerinde yer almasını önerdi. Almanya medyasına konuşan Moritz Körner, Türeci ve Şahin yönetimindeki BioNTech firmasının, koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile milyonlarca Avrupalı'nın hayatını kurtardığını vurguladı.

FİKRİ ORTAYA KÖRNER ATTI

Körner tarafından ortaya atılan bu fikir, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar bu durumu yanlış yorumladı. Yapılan bazı paylaşımlarda banknotun iki mucidin fotoğrafıyla basılacağı hatta basılmaya başlandığı şeklinde ifadelere yer verildi.

RESMİ BİR KARAR YOK

Ancak konuyla ilgili alınmış kesin bir karar henüz yok. Sosyal medyada paylaşılan temsili banknotlar ise piyasaya sürülecek banknotları göstermiyor. Öte yandan banknotların tasarımının 2024 yılında tamamlanması ve bu süreçte, kamuoyu da söz sahibi olması bekleniyor.

Doğruluk Kontrolü "BioNTech aşısının mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğrafının euro banknotlarda yer alacağı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner, korona aşısının mucidi Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in fotoğrafının euro banknotlara basılmasını teklif etti. Sosyal medyada bu durum kesinleşmiş olarak gündeme getirildi. Ancak kesinleşen resmi bir karar yok, şuan teklif aşamasında."

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