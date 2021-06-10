Biontech aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

Biontech aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçlar içmek zararlı olur mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu hakkında cevap Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinden geldi. Aşı olduktan sonra "Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir." açıklaması yapıldı. Peki, Biontech aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra ağrı kesici içilir mi? Ayrıntılar haberimizde...

Biontech aşısı yaptırdıktan sonra ağrı kesici içmek tehlikeli midir? Aşıdan sonra ağrı kesici içenlere yan etki yapar mı? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

BİONTECH AŞISINDAN SONRA AĞRI KESİCİ İÇİLİR Mİ?

Yapılan açıklamaya göre aşıdan sonra Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kaynak = Sağlık Bakanlığı

BİONTECH AŞISI NEDİR?

BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Ağustos 2018'de influenzanın önlenmesine yönelik mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışmaları için Pfizer ile işbirliğine gitmiştir. 2019 yılında HIV ve tüberküloz aşı çalışmaları için Bill & Melinda Gates Vakfı ile anlaşmaya varmıştır. 2020 yılında SARS-CoV-2 virüsüne karşı COVID-19 aşısı üretebilmek amacıyla Pfizer ve Fosun ortaklığıyla aşı çalışmalarına başlamıştır. BNT162b2 aşı çalışmaları şu anda 3. fazda devam etmektedir.