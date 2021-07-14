BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü
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BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Artan vakalarla ilgili bilgi veren Koca, aşı konusunda güncel gelişmeleri de duyurdu. Buna göre yeni bilgi ve tecrübelerden hareketle Biontech aşısında birinci ve ikinci doz arasındaki süre 4 haftadan 3 haftaya düşürüldü. Sinovac'ta ise süre 4 hafta olarak kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından artan vakalarla ilgili açıklamada bulundu.

Aşı programının başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi olduğuna dikkat çeken Koca, "Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır" dedi.

BİONTECH AŞISINDA İKİ DOZ ARASI SÜRE 3 HAFTAYA İNDİ

Biontech ve Sinovac aşısında birinci ve ikinci doz arasındaki süre 4 haftaydı. Sağlık bakanından gelen yeni bilgiye göre Biontech'te iki doz arasındaki süre 3 haftaya indi. Koca bu durumla alakalı şunları söyledi:

"Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler."

"BAYRAMA KADAR AŞILARIMIZI OLALIM"

Devam eden açıklamalarında aşı olmanın önemine değinen Koca, "Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır." dedi.

BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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