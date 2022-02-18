Binnur Kaya, Kırmızı Oda'nın final yapmasının ardından Masumlar Apartmanı'na dahil oluyor - Haberler
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Binnur Kaya, Kırmızı Oda'nın final yapmasının ardından Masumlar Apartmanı'na dahil oluyor

Haberler.com - Magazin
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Ekranlara veda etme kararı alan Kırmızı Oda dizisinin başrolü Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmaya hazırlanıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın yeni dizisi belli oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Sevilen oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine dahil olacak. TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimler yer alıyor.

İKİ YENİ OYUNCU KATILMIŞTI

Dizinin ilk sezonunda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından Masumlar Apartmanı'nın kan kaybettiği ve düşen reytinglerin artması için Melisa Şenolsun'un dahil edildiği iddia edilmişti. Ancak istenen reytingi getiremeyen Şenolsun diziye erken veda etmiş, diziye ikinci sezonda dahil olan bir başka isim Aslıhan Gürbüz de reytinglere fayda etmemişti.

Binnur Kaya, Kırmızı Oda'nın final yapmasının ardından Masumlar Apartmanı'na dahil oluyor

BİR BÖLÜM KONUK OYUNCU OLMUŞTU

Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya, ilk sezonundaki ilgiyi ikinci sezonunda göremeyen Masumlar Apartmanı dizisinin bir bölümüne konuk olmuştu. Sevilen oyuncu, Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla birlikte bir bölüm konuk olduğu Masumlar Apartmanı dizisinde düzenli olarak aynı rolü canlandırmaya devam edecek.

Binnur Kaya hamlesinin reytingleri yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor.

Haberler.com - Magazin

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Binnur Kaya, Magazin, Haberler

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