Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya Kırmızı Oda ile televizyon ekranlarına geri dönüyor
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Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya Kırmızı Oda ile televizyon ekranlarına geri dönüyor

Başarı oyuncu Binnur Kaya yıllardır pek çok yapımda yer aldı. Tiyatro kariyeri, etkileyici filmleri ve başarılı dizileri ile gönüllere taht kuran güzel oyuncu, yeni programı ile yeniden televizyon ekranlarında yer alacak.

Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya Kırmızı Oda ile televizyon ekranlarına geri dönüyor
23.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:49

Komik tiplemeleri, hüzünlü duyguları en içten şekilde izleyiciye geçirmeyi başarabilen yetenekli oyunculardan olan Binnur Kaya yeni bir program ile televizyon ekranlarına dönüyor.

BİNNUR KAYA KİMDİR? BİNNUR KAYA KAÇ YAŞINDA?

19 Nisan 1972, Ankara doğumludur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı.

Hülya Avşar Show'da 'Asiye' karakteriyle televizyon dünyasına girdi.

İlk televizyon dizisi 'Kaynanalar' oldu.

1998 yılında Engin Günaydın'ın yönettiği "Dış Kapının Mandalları adlı dizide rol aldı. Aynı dönem Engin Günaydın aynı zamanda ev arkadaşıydı.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı.

2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya Kırmızı Oda ile televizyon ekranlarına geri dönüyor

BİNNUR KAYA TİYATRO OYUNLARI

Kozalar (2016)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Kadınlar Koğuşu

BİNNUR KAYA FİLMLERİ

Vavien (2009) Sevilay

Küçük Kıyamet (2006) Filiz

Hayatımın Kadınısın (2006) Firdevs

Babam ve Oğlum (2005) Hanife

İnşaat (2003) Ayşe

Abuzer Kadayıf (2000)

Muhallebicinin Oğlu (2000)

Kaçıklık Diploması (1998)

Cinayet Süsü

Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya Kırmızı Oda ile televizyon ekranlarına geri dönüyor

BİNNUR KAYA DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl (2011) Duacı Hatun

Türk Malı (2010) Abiye Kuzu

Avrupa Yakası (2007 - 2008) Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı (Dilber Hala)

Karayılan (2007) Antepli Emine

Kavak Yelleri (2007) Konuk Oyuncu

Yabancı Damat (2004) Nazire Demir

Bekarlar (2003) Binnur

Hadi Uç Bakalım (2003) Düriye

Yeni Hayat (2001) Gülistan

Benimle Evlenir Misin (2001) Gaye Şenoğlu

Güneş Yanıkları (2000) Aylin

Çarli (1999) Hijyen

Dış Kapının Mandalları (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997)

Baba Evi (1997) Meryem

Kaynanalar (1996) Rukiye

BİNNUR KAYA ÖDÜLLERİ

41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın (2014)

42.SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien – 2009

3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien – 2009

8. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

35. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)

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