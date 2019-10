18.10.2019 17:59

Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam durdu

BURSA - Karacabey Belediyesi tarafından Suriye'deki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyona katılan askerlere destek amacıyla, 'Mehmetçiğe Destek Buluşması' düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen buluşmaya Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelerek, asker selamı verdi. Yapılan programa Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Murat Uyanık, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması esnasında, binlerce vatandaş asker selamı verdi. Okunan İstiklal marşının ardından konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bugün burada her meslekten, her kültürden binlerce vatandaşımızla Mehmetçiğimiz için bir araya geldik. Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde gencinden ihtiyarına, kadınından erkeğine herkes tek yürek ve tek nefes oldu. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için, bu bayrak için, bu ezan için, mukaddes değerler için sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarına, Mehmetçiğimize her vesileyle destek olmaya çalıştı. Türk milleti, Türk devleti milletlerden bir millet, devletlerden bir devlet değil. Bizim en büyük özelliğimiz en önemli karakterimiz ordu millet oluşumuzdur. Sivil hayatında öğretmen, kasap, manav veya işçidir. Hangi mesleğe mensup olursa olsun, hangi yaşta hangi cinsiyette olursa olsun, her Türk her zaman doğuştan bir askerdir. Karacabey'den Cumhuriyet meydanından dosta düşmana haykırıyoruz, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Her zaman Türk milleti her zaman askerdir. Milletimizin bu birlik ve beraberliği, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere idarecilerimizin kararlılığı Türkiye'yi haritadan silmek, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak, oralarda uydu kukla bir devlet kurmak isteyenlerin heveslerini kursağından bıraktı. Zor, oyunu bozdu. Türk milletinin hiçbir devletin toprağında gözü yoktur. Ama Türk milleti, Türk devleti gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı plan yapmak isteyenleri, hainleri her zaman durduracak ve bu planlara engel olacak güçte. Bunu da gördük. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ve milletinin büyük Türkiye ideali etrafındaki kutlu yürüyüşü emin adımlarla bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Alanı'nda toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ise, " Coşkunuzdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Şuan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını, istiklalini ve istikbalini koruma adına sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında kat ettiğimiz başarıyı ve mesafeleri hep birlikte görüyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah kahraman ordumuzu muzaffer kılsın ve kahraman Mehmetçiğimizi esirgesin" dedi.

Konuşmaların ardından halk şairi Süleyman Yücekaya'nın şiiriyle program sona erdi.

Kaynak: İHA