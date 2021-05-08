Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi'nde teravih namazı için mescide akın etti.

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi'nde teravih namazı için mescide akın etti.

İşgalci İsrail güçleri, dün akşam teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Kudüs'ün farklı noktalarında yaşanan olaylarda toplam 205 kişi yaralanırken binlerce Filistinli, İsrail güçlerinin girişleri engellenmesine ve Kudüs şehrine giden yollara barikatlar kurmasına rağmen Kadir Gecesi'nde teravih namazı için mescide akın etti. Mescid-i Aksa'ya giriş yapan cemaat, teravih namazını eda etti.

Filistin Kızılayına göre işgalci İsrail güçlerinin dün akşam gerçekleştirdiği saldırılarda 205 Filistinli yaralandı. - KUDÜS

Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Binlerce Filistinli Kadir Gecesi'nde teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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