Binlerce balık öldü

04.11.2019 15:48

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Birimşe Çayı yatağında yaşanan su kesintisinden dolayı binlerce balığın öldüğü iddia edildi.



Dilektepe ve Çamdere köyleri arasında bulunan hidroelektrik santralinde yaşanan su kesintisi dolayısıyla çayda bulunan balıkların telef olduğu köylüler tarafından iddia edildi. Kaymakamlık iddialar üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.



Birimşe çayı yatağına akan suyun kesilmesinden dolayı binlerce balığın öldüğünü belirten Çamdere Köyü Muhtarı Ebubekir Bayındır, konuyla ilgili Kaymakamlığa şikayette bulunduklarını söyledi.



Muhtar Bayındır, " Dilektepe ve Çamdere arasında bulunan hidroelektrik santralinin aylardır suyu düzensiz bir şekilde kesmesi ve bırakması nedeniyle çaydaki balıklar telef oldu. Ayrıca yine su kesintisinden dolayı arazilerimizin sulaması da kısıtlandı. Olay sonrası İlçe Kaymakamlığına şikayette bulundum.



Hidroelektrik santralinden suyun neden kesildiğine dair bilgilendirici bir açıklamada yapılmadı. Sadece barajın toprakla dolduğunu, temizlik amaçlı su seviyesinde değişiklikler olduğunu söylediler" dedi.



Konuyla ilgili Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, balık ölümleri ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirterek ilgili firmaya gerekli uyarıların yapıldığı ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA