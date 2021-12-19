Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı - Haberler
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Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, kayağın keyfini çıkarttı.

ERZURUM (İHA) - Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, kayağın keyfini çıkarttı. Pistler dolup taşarken kayakseverler soğuk havaya aldırış etmedi.

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta içi resmi sezon açılışı yapılabn Palandöken'de kar kalınlığı 65 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı

Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı

Binler Palandöken'e akın etti, pistler doldu taştı

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İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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