Binici Tekcan, Kayseri'de birinci oldu
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Binici Tekcan, Kayseri'de birinci oldu

Binici Tekcan, Kayseri'de birinci oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Tabiat Binicilik Merkezi antrenörü ve Endurance Sorumlusu Ümit Tekcan, Kayseri'deki Endurance/Atlı Dayanıklılık yarışlarında birinci oldu.

Kayseri Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Endurance Yarışları, 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerindeki binicilik kulüplerinden 60'a yakın profesyonel binicinin katıldığı müsabakalarda, Tabiat Binicilik Merkezi antrenörü ve Endurance Sorumlusu Ümit Tekcan, Tokyo isimli atıyla 83 km K3 parkurunda birinci oldu. Tekcan ayrıca aynı kategoride Best Condition (En İyi Kondisyon) ödülünü aldı.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden Tekcan, "Endurance/Atlı Dayanıklılık müsabakaları tamamı arazide gerçekleştirilen ve farklı kilometrelere sahip parkurlarda düzenlenmektedir. Binici ve atın disiplin ve kondisyonunun test edildiği, atın sağlığın ön planda olduğu yarışlardır. Kayseri gibi çetin bir parkurda birinci olmak çok önemliydi. Atım Tokyo ile birlikte parkuru 6 saat 12 dakikada tamamladık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve 12-13 Haziran'da Tabiat Binicilik Merkezi olarak ev sahipliği yapacağımız TABIAT ENDURANCE yarışlarına tüm binicilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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