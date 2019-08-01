Bingöl Valisi Ekinci'den, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekinci'nin Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardıma muhtaç, mazlum ve mağdurlara el uzatmak amacıyla başlattığı, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek amacıyla kurban bağışında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Ekinci'nin, İl Müftü Vekili Şemsettin Aydoğdu, Müftü Yardımcısı Mahmut Atıcı ve Vakıf Başkanı Mahmut Yiğitbaş ile makamında görüşerek, Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesine kurban bağışı yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA