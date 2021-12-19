Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı - Haberler
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Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

ERZURUM (İHA) - Bingöl- Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

BİNGÖL - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bingöl- Erzurum karayolunun 0-15 kilometresinde tipi meydana geldi. Kar ve tipi nedeniyle karayolu tırların geçişine kapatıldı.

Tipinin ardından uyarı yapan Bingöl Valiliği, "Sürücülerimizin dikkatine, Bingöl-Erzurum karayolunun 0-15 km'leri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.45'te tır geçişlerine kapatılmıştır" şeklinde açıklama yaptı. Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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