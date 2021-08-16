Bingöl'den arama kurtarma ekipleri Kastamonu'ya gitti
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Bingöl'den arama kurtarma ekipleri Kastamonu'ya gitti

Bingöl'den arama kurtarma ekipleri Kastamonu'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nden 5 kişilik ekip, Batı Karadeniz'de sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kastamonu'ya gitti.

Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nden 5 kişilik ekip, Batı Karadeniz'de sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kastamonu'ya gitti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinden arama kurtarma ekipleri Kastamonu'ya giderken, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl biriminde görev yapan 5 kişilik bir ekip, bugün Kastamonu'ya hareket etti. SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl Şube Başkanı Ramazan Küçükhazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, SAR Arama ve Kurtarma Bingöl birimi olarak bugüne kadar yaşanan bütün afetlerde hazır bulunduklarını söyledi. Küçükhazar, "Bingöl SAR arama ve kurtarma ekibi birimi olarak bugüne kadar yaşanılan bütün felaketlerde hazır bulunduk ve çalışmalarımızı ona göre yaptık. Geçtiğimiz haftalarda yaşanılan Adana yangınının yanı sıra, Manavgat ve Marmaris'teki yangınlarında olduğu gibi bugün de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanılan afet için 5 kişilik ekibimizle hazırlıklarımızı tamamladık ve Allah nasip ederse yola çıkıp orada arama kurtarma çalışmalarına katılacağız" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'den arama kurtarma ekipleri Kastamonu'ya gitti
Bingöl'den arama kurtarma ekipleri Kastamonu'ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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