Bingöl'deki Yoncalık Şelalesi dondu
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Bingöl'deki Yoncalık Şelalesi dondu

01.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:09
Bingöl'deki Yoncalık Şelalesi dondu

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Yoncalık Şelalesi, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Yoncalık Şelalesi, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Yedisu ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yoncalık Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi üzerine tamamen buz tuttu.

Özellikle yaz mevsiminde çok sayıda turistin ziyaret ettiği şelalede, 30 metre yükseklikten akan suyun donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluştu.

Donan şelale, fotoğraf ve doğaseverler için tabloyu aratmayan bir manzara ortaya çıkardı.

Şelaleyi ziyarete gelenlerden Zeki Palu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları coğrafyanın güzellikleriyle turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Şelalenin bulunduğu vadinin İsviçre Alplerini andırdığını ifade eden Palu, "Şelale donmuş hali 30 metre yükseklikte. Burası aynı zamanda yaban keçilerini de ağırlıyor. Keçilerin izlerin dağlardan görülebiliyor. Herkesin burayı görmesi tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

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