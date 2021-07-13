Fatih Tepesi'ne ay yıldız işlendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, jandarma ve güvenlik korucuları, yaklaşık bir ay süren çalışma ile Fatih Tepesi'ne kilitli taşlardan ay yıldız işledi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, jandarma ve güvenlik korucuları, yaklaşık bir ay süren çalışma ile Fatih Tepesi'ne kilitli taşlardan ay yıldız işledi.

İlçe Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarma ve güvenlik korucuları, ilçe merkezindeki "Fatih Tepesi'ne ay yıldız figürü işlemek için çalışma başlattı.

Figürün hazırlanması için söz konusu bölgeye 27 gün boyunca 16 kamyon kilitli taş ulaştırıldı.

Büyük emek sonucu Fatih Tepesi'ne işlenen ay yıldız figürü ve yazılan "komando" yazısı, daha görünür olması için beyaza boyandı.

Söz konusu alanda Atatürk posteri de açan güvenlik güçleri, çalışmaları drone ile kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere