Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu mezarı başında anıldı
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Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu mezarı başında anıldı

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen sene meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, mezarı bayında anıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen sene meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, mezarı bayında anıldı.

Merkez üssü Karlıova olan 14 Haziran 2020'de yaşanan 5,7 büyüklüğündeki depremde şehit olan güvenlik korucusu Pullu için kabrinin bulunduğu mezarlıkta düzenlenen programa Kaymakamı Sedat Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Naim Tan, kurum müdürleri katıldı.

Şehidin kabri başında dua okunmasının ardından Kaymakam Özdemir, Pullu ailesi fertlerine sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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