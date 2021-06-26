Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
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Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)

Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

HASAR GÖREN KÖYLERDE DEPREM ÇADIRLARI KURULDUBingöl'ün Kiğı ilçesinde dün gece meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde hasar gören Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinde AFAD çadırları kuruldu.

HASAR GÖREN KÖYLERDE DEPREM ÇADIRLARI KURULDU

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün gece meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde hasar gören Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinde AFAD çadırları kuruldu. Çadırların kurulumu, jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Evleri hasar görenler, deprem çadırlarına yerleştirildi.


Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)
Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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