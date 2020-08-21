Bingöl'de Vali Ekinci rakamlarla uyardı
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Bingöl'de Vali Ekinci rakamlarla uyardı

Bingöl'de Vali Ekinci rakamlarla uyardı "Covid-19'dan 16 ölüm vakamız var" Bingöl'de bugüne kadar Korana virüse (Covid-19) bağlı 16 ölüm vakasının olduğunu belirterek uyaran Vali Kadir Ekinci, "Sayı genellikle vermiyorum ama bu önemli bir sayı.

21.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:54

Bingöl'de Vali Ekinci rakamlarla uyardı

"Covid-19'dan 16 ölüm vakamız var"

BİNGÖL - Bingöl'de bugüne kadar Korana virüse (Covid-19) bağlı 16 ölüm vakasının olduğunu belirterek uyaran Vali Kadir Ekinci, "Sayı genellikle vermiyorum ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı tüm vatandaşlarımızın hassasiyeti algılaması için söylüyorum" dedi.

Vali Kadir Ekinci, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek Covid-19 kapsamında alınan önlemleri açıkladı.

Bingöl'de ki Covid-19 vakalarının yüzde 23'lük dilimini 65 yaş ve üzeri vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Vali Ekinci, "Bu bizi çok ciddi anlamda üzüyor. Çünkü bu yaş gruplarında başka hastalıkların olmasından dolayı Korona virüs bulaşması halinde diğer hastalıkları da tetikliyor ve ne yazık ki ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bingöl'de bugüne kadar Covid-19 bağlı olarak 16 ölüm vakamız var. Sayı genellikle vermiyorum ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum. Özellikle gençlerimiz bu virüs sürecini biraz hafife alıyorlar. Bünyeleri güçlü olabilir, herhangi yan bir hastalıkları olmayabilir. Bazen bu süreci hafif atlatabilirler hatta belirtisiz atlatabilirler. Ancak genç kardeşlerimiz çevrelerine bu hastalığı bulaştırma riski en fazla olan kişilerdir. Dolayısıyla yaşlı vatandaşlarımızı muhafaza etmek istiyoruz, hastanedeki hallerini görünce içimiz acıyor. İstiyoruz ki hiçbiri bu illete yakalanmasın. Ama buna vesile olan herhangi bir gencimiz duyacağı vicdan azabı da bizleri rahatsız ediyor" dedi.

"65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi"

Bingöl'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama getirildiğini aktaran Vali Ekinci, "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aldığımız karara göre düğün, nişan gibi toplu organizasyonlarda birinci derece yakını olması halinde katılabileceği, diğerlerinin katılamayacağına dair hüküm var. Çay ocaklar, kıraathaneler gibi insanların toplu halde bulunduğu ortamlara 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın girmesini yasakladık" diye konuştu.

"Düğünlerde toplu yemek verilmesi yasaklandı"

İl Salgın Denetim Merkezini kurduklarını aktaran Ekinci, " Bu merkezin altında mahalle denetim ekiplerini oluşturduk. Bu mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruşlarımızın yöneticileri, çalışanları, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, muhtarlarımız, apartman yöneticileri, site yöneticileri gibi birimler var. Bu ekipler, 14 gün boyunca karantina kalması gereken pozitif vakaları çok daha yakından takip ederek, günde 3-4 defa evde kalıp kalmadıklarını denetleyerek vatandaşlarımızın hastalıkları evde atlatmalarına gayret edeceğiz. Köy ve mahalle düğünlerinde toplu yemek verilmesi yasaklandı. Toplu yemeklerle birlikte ne yazık ki maskeler açılıyor ve uzunca bir süre maskesiz, yakın bir mesafe temas oluşuyor. Dolayısıyla köy ve mahalle düğünlerinde toplu yemeği kaldırdık. Yine düğünler sonrası bir konvoy oluşuyor. Bu konvoylarda hem yüksek sesle müzik dinlenmesi hem araç içinde tedbirsiz yakın temas hem de şehrin belirli merkezlerinde durup halay çekilmesi vardı. Bunların hepsini yasakladık. Bundan sonra konvoylar sadece 5 araçla sınırlı olacak. Bunlarda mümkün olduğunca birinci derece aile yakınları olacak. Bunlara bundan sonra müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bingöl'de Vali Ekinci rakamlarla uyardı

Kaynak: İHA

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