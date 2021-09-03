Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
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Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor

Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolculara koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapıyor.

Bingöl'de mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolculara koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde vaka oranı en fazla illerden biri olan ve aşılama oranlarına göre de turuncu kategoride yer alan Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil ekip ve ambulanslarla kent merkezinde çalışma yürütülüyor.

İl genelinde aşılama çalışması yürüten mobil ekipler, Bingöl merkez Kervansaray bölgesindeki Ekinyolu Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularını aşı için ikna etmeye çalıştı.

Jandarma ekipleri araçların, sürücülerin ve yolcuların güvenlik sorgulamalarını yaparken, sağlık ekipleri de aşı çalışması yürüttü.

Toplum Sağlık Merkezinde görevli Dr. Muhammet Enes Gider, AA muhabirine, jandarma kontrol noktasında bir ambulans ve 5 sağlık çalışanıyla aşılama çalışması yaptıklarını söyledi.

Aşı olmayanları ambulansa davet ettiklerini ifade eden Gider, "Aşıları ambulansta gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde 4 köy ekibimiz de farklı noktalarda çalışma yürütüyor." dedi.

Ekiplerin ikna çalışması sonucu ilk doz aşısını yapan Murat Koşunalp, ekiplere teşekkür etti.

Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor
Mobil sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında sürücü ve yolcuları aşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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