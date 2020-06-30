Bingöl'de maske takma zorunluğu
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Bingöl'de maske takma zorunluğu

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Bingöl'de maske takma zorunluğu
30.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:44

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz  genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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