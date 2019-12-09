Bingöl'de kuleden düşerek şehit olan astsubay memleketine uğurlandı

09.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:01

Bingöl'de bir karakoldaki kuleden düşerek şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.



Edinilen bilgilere göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzeldere Karakolu'nda görevli Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, yaklaşık 10 metre yükseklikteki kuleden düşüp ağır yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım için Bingöl Havalimanında tören düzenlendi. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mahmut Atıcı dua etti. Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Ankara'ya uğurlandı.



Törene Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA