Bingöl'de koronavirüs konferansı Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.

Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen konferansta Çin'de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü anımsattı.

Maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğini, hatta daha büyük riskler oluşturacağını aktaran Buzgan, şöyle konuştu:

"Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük ve benzeri yollarla insanlar arasında yayılım gösterebiliyor. Solunum yoluyla solunum sistemine tutunan virüs, akciğerlerde problem yaratıyor. Yeni koronavirüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük."

Kaynak: AA