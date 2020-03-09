Bingöl'de koronavirüs konferansı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de koronavirüs konferansı - Haber
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fuat Sezgin, Bingöl, Güncel

Bingöl'de koronavirüs konferansı

Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:47
Bingöl'de koronavirüs konferansı

Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen konferansta Çin'de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü anımsattı.

Maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğini, hatta daha büyük riskler oluşturacağını aktaran Buzgan, şöyle konuştu:

"Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük ve benzeri yollarla insanlar arasında yayılım gösterebiliyor. Solunum yoluyla solunum sistemine tutunan virüs, akciğerlerde problem yaratıyor. Yeni koronavirüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Podolski Okan Buruk Bülent Uygun Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Bingöl'de koronavirüs konferansı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:01:18. #1.15#