Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel
Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Üçevler mezrası mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere