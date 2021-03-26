Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karlıova-Yedisu kara yolunun Üçevler mezrası mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 19:52:29. #1.14#
title