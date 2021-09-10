Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı - Haberler
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Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'de görevli jandarma komandolar düzenlenen törenle, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Bingöl'de görevli jandarma komandolar düzenlenen törenle, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan Mehmetçik, sınır ötesinde de görev sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Suriye görev gücünde yer alacak Bingöl İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'ye uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanan jandarma komandolar, düzenlenen törenin ardından aileleriyle vedalaştıktan sonra Bingöl Havalimanına hareket etti.

Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı. - BİNGÖL

Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı

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Haber: Bingöl'de jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı - Haberler
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