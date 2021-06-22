Bingöl'de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı
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Bingöl'de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

Bingöl'de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'de yoldan traktörle geçen vatandaşlar, ön iki ayağı birbirine bağlı bir eşeği kurtardı.

Bingöl'de yoldan traktörle geçen vatandaşlar, ön iki ayağı birbirine bağlı bir eşeği kurtardı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, "Böyle bir insafsızlık olmaz" dedi.

Olay, Genç ilçesi Çaytepe köy yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru traktör ile seyir halinde olan iki kişi, sıcak havada yol kenarında duran eşeği fark etti. Eşeğin ön iki ayağının iple birbirine bağlı olduğunu gören vatandaşlar, hemen yanına giderek ipleri çözdü. O anları cep telefonuna da kaydeden vatandaşlar, "Böyle bir insafsızlık olmaz. Yazık, günah" diyerek, duruma tepki gösterdi.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

Bingöl'de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı
Bingöl'de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı
Bingöl'de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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