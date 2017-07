Bingöl'de HES ve Demiryolu çalışmaları, bölgede dev yarıkların açılmasına neden oldu



BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Çaytape köyü bölgesinde yapımı süren Hidro Elektrik Santrali (HES) barajı ve demiryolu deplase çalışması nedeniyle bölgede derinliği 4 metreye genişliği 1 metreye varan yarıkların oluşması köylüleri tedirgin ediyor. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, oluşan yarıklar nedeniyle içme ve tarım arazilerinde sulama sularının kesintiye uğradığını belirterek, "Demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı bütün bölgede yarıklar oluştu. Vatandaşlar korku içinde, tedirginiz"dedi.



Genç İlçesi'ne bağlı Çaytepe Köyü Düşmalan mezrasında yapımı süren Hidro Elektrik Santrali barajı ve demiryolu deplase çalışmaları nedeniyle arazide bölgede açılan dev yarıklar köylüleri tedirgin etti. bazı yerlerde derinliği 4 metre ve genişliği 1 metreyi bulan yarıklar ile ilgili konuşan vatandaşlar, yarıklara HES ve demiryolu deplase çalışmalarının neden olduğunu belirterek yetililerden yardım istedi. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, oluşan yarıklar nedeniyle içme ve tarım arazilerinde sulama sularının kesintiye uğradığını belirterek, "Demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı bütün bölgede yarıklar oluştu. Vatandaşlar korku içinde, tedirginiz. Yetkililere sesleniyoruz, bu konu hakkında yardımcı olsunlar. Mağdur ve tedirginiz. İçme ve sulama suyumuz kesiliyor. Hayvanlarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Gereken yerlere başvurumuzu yaptık ama henüz netice alamadık"dedi.



Oluşan yarıklar nedeniyle köyün her an toprak altında kalacağını belirten köy sakinlerinden Halim Asilkan ise, vatandaşların heyelan tehlikesi nedeniyle tedirgin olduklarını ve hayvancılık konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Köylüler gece yatamadığını, her yere heyelan tehlikesi levhaları asıldığını belirten Asilkan, "Yan köylere hayvanlarımızı götürüp otlatamıyoruz. Çünkü, onların da hayvanları var. Heyelan bölgesine de hayvanlarımızı götüremiyoruz. 2 bin büyükbaş hayvanla beraber köye tıkılıp kaldık. Biz devletin yatırımına karşı değiliz ama, köylüleri de mağdur etmemek lazım. Köylünün devlete karşı, yatırımlara karşı değiliz. Ancak, heyelan bir gece ansızın çökerse hem devletimiz hem biz üzülürüz. Gereken yerlere bildirdik ama yarıklar her geçen gün daha da artıyor. 20 - 30 milyon metreküp topraktan bahsediliyor. Bu köyün üstüne çökerse, bu köyü toprak altından haftalarca çıkaramazlar. Çözüm istiyoruz"diye konuştu.



ÇEKİRGELER BÖLGEYE AKIN ETTİ



Öte yandan, köyde yaşayan vatandaşlar, arazide daha önce çekirgelerin bulunmadığını ancak yarıkların oluşmasının ardından ciddi sayıda çekirgenin alanda ortaya çıktığını söyledi. Artan çekirge sayısına anlam veremediklerini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.