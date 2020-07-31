Bingöl'de hayvan pazarında bayram yoğunluğu Bingöl'de hayvan pazarında bayram yoğunluğu Bingöl'de hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın birinci gününde de yoğunluk sürdü.

Bingöl'de hayvan pazarında bayram yoğunluğu

BİNGÖL - Bingöl'de hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın birinci gününde de yoğunluk sürdü.

Bingöl Belediyesi ve Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğine ait hayvan pazarında bayramın ilk günü de yoğunluk sürdü. Bayram namazının ardından kurban almak isteyen vatandaşlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerini takarak pazara geldi. Yaklaşık bin 700 adet kurbanlığın olduğu pazarda yüzde 80'e yakın satış yapılırken, besiciler bayramda da kurbanlıklarını satmaya devam ediyor. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı pazarda pazarlıklar yine çubuk ile yapılıyor.

Bayramın ilk günü gelip kurbanlığını alan Melik Görgülü, "Arkadaş ile anlaştık inşallah. Kurbanımızı alırsak götürüp keseceğiz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bizim geleneğimizde zaten el tutuşarak pazarlıklar yapılıyordu. Ama maalesef pandemi süreci içerisinde buna alışmamız gerekiyor. Az önce bir sopa ile pazarlık yaptık, alışık olmadığımız bir durumda ama hayatımıza girdi" dedi.

Bayramın son gününe kadar kurbanlıklarını satmak için pazarda olacağını dile getiren besicilerden Serhat Erdoğan, "19 yıldır hayvancılık ile uğraşıyorum. Bayramın ilk günü ve satışlarımız gayet iyidir. Fiyatlarımız da çok yüksek değil zaten. Çok az hayvan kaldı elimde ve bayramın 4'üncü gününe kadar burada alıcıları bekleyeceğim" şeklinde konuştu.

Pazarda yaklaşık bin 700 adet kurbanlığın olduğunu aktaran Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise,"Bugün bayramın birinci günü. Besicilerimiz yaklaşık bin 700 hayvan pazara getirmişti. Yüzde 80'i küçükbaş, yüzde 20'si büyükbaş. Şuanda besicilerimiz hayvanları bitmek üzere. Bugün diğer günlere nazaran daha kalabalık. İnşallah bayramın son gününe kadar böyle sürer" diye konuştu.

Kaynak: İHA