Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
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Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu

Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Bingöl'ün Adaklı ilçesinde tarlaya giden vatandaşlar devasa bir yılanla karşılaştı, korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.

Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
19.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:19

Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu

BİNGÖL - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde tarlaya giden vatandaşlar devasa bir yılanla karşılaştı, korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.

Alınan bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesine tarlaya çalışmaya gidenler, yaklaşık 3 metre olduğunu değerlendirdikleri bir yılanla karşılaştı. Yerde duran bir ağaç dalına sarılı olan yılanı görenlerden Mazlum Serinyel, o anları cep telefonu ile görüntüledi.Yılanın hem kalınlığı hemde uzunluğu ise dikkat çekti.

Yılanın büyüklüğünü görünce kendisi dahil yanındakilerinin de korktuğunu aktaran Mazlum Serinyel, bu yılanın türünü bilmediklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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