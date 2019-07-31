Bingöl'de dilenci operasyonu

Bingöl'de zabıta ekiplerince, dilencilik yapan 14 kişi hakkında işlem yapıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çarşı merkezi başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda, cami önlerinde ve caddelerdeki dilenciler yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen 14 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Kabahatler Kanunu uyarınca 153'er lira para cezası uygulanan dilenciler daha sonra il dışına gönderildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, özellikle kendilerini Suriyeli olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Özellikle cami önlerinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dilenen bu şahıslara vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Bu konuda vatandaşlarımız daha hassas davranmalı ve ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere dikkat etmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA