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Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi

Bingöl'de 354 okulda, 60 bin 442 öğrencinin katılımıyla aynı anda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 354 okulda, 60 bin 442 öğrencinin katılımıyla aynı anda ' Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'deki 354 okulda 60 bin 442 öğrencinin katılımıyla ' Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle 2022 yılında gerçekleştirilecek tatbikatlarla 55 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "Şu an yaklaşık olarak ilimizde bulunan 354 okulumuzda 60 bin 442 öğrencimizle beraber bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Deprem anı ve sonrasında okullarımızda yapılması gerekenlerin hepsini AFAD, Kızılay ve diğer gönüllülerimiz sizlere anlatıyorlar ve uygulamalı olarak gösteriyorlar. Sizler de burada öğrendiklerinizi ailelerinizle paylaşıp anlatacaksınız. Sizlerden her zaman için isteğimiz depremin öldürmediğini, binanın öldürdüğünü, eğitimsizliğin öldürdüğünü bilmeniz ve buna göre hareket etmenizdir. Siz gençlerden tek isteğimiz de budur. 2022 yılı Afet tatbikat yılı ve biz Bingöl'de 55 bin kişiye ulaşmaya ve deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışacağız" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi

Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi

Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Deprem Haftası, Deprem, Bingöl, Mart, Yerel, Haberler

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