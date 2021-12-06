Bingöl'de beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halindeki Murat Ayaz'ın kullandığı 72 AB 772 plakalı otomobil, Karlıova'nın Kıraçtepe köyü mevkisinde beton mikserine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ayaz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri
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