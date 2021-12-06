Bingöl'de beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halindeki Murat Ayaz'ın kullandığı 72 AB 772 plakalı otomobil, Karlıova'nın Kıraçtepe köyü mevkisinde beton mikserine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ayaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (3)

 Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

 Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title