Bingöl'de Bal Festivali hazırlıkları

Bingöl Valiliği öncülüğünde 4-6 Ekim 2019'da yapılması planlanan "Şehr-i Bal Bingöl Festivali" hazırlıklarına başlandı.

Vali Kadir Ekinci başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan "Şehr-i Bal Bingöl Festivali" değerlendirme toplantısında İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşan Vali Ekinci, yapılacak festivalle Bingöl balını daha geniş bir yelpazede, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istediklerini ifade etti.

Bingöl'e yakışır bir festival yapılması için farklı kurumlarla el birliği ve hedef birliği içinde çalıştıklarını belirten Vali Ekinci, şöyle devam etti:

"Hazırlanan taslakla ilgili olarak çalışmalarımız devam edecektir ve süreç olgunlaştığında bunu kamuoyuyla yeniden paylaşacağız inşallah. Bingöl balının üretimi, tanıtımı, pazarlanması ve sürdürülebilirliği ile bunun yaratacağı artı dışsallık gibi konular açısından şimdiden festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, FKA İl Koordinatörü İsa Telimen ve Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer katıldı.

Kaynak: AA