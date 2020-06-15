Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem - Elmalı köyü (3)
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Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem - Elmalı köyü (3)

Bingöl'deki depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki hasar gören yapıların durumu havadan drone kamerasıyla kaydedildi.

15.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:14

Bingöl'deki depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki hasar gören yapıların durumu havadan drone kamerasıyla kaydedildi.

Merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremden en fazla etkilenen Elmalı köyündeki hasarın boyutu AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Elmalı köyünde 25 konut ve 2 ahır yıkıldı, 8 konut ile 36 ahır hasar gördü.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları hızla sürerken, depremzedeler için AFAD tarafından gönderilen çadırlar Mehmetçik tarafından kurularak vatandaşlara teslim ediliyor.

Depremzedelerin yemek, su ve çadır gibi yaşamsal ihtiyaçları başta Türk Kızılay olmak üzere kurumlar tarafından karşılanıyor.

Depremden etkilenen vatandaşlardan 85 yaşındaki Kaya Kasar, artçı deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçirdiklerini söyledi.

Ali Alçık, depremden dolayı çok korktuklarını belirterek, "Şimşekle beraber sarsıldık. Gece yataklarımızı dışarı serip, yattık. Çadır kuruluyor, bundan sonra çadırda kalacağız." dedi.

Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem - Elmalı köyü (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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