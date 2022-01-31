Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYLADERE, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel