Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
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Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ

09.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:34
Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ

Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİBingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem (2)ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİBingöl merkezde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ

Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ

Bingöl merkezde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezindeki Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek, "Bugün saat 11: 20'de merkez üssü Bingöl merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre hamdolsun herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur" denildi


Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem; ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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