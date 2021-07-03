Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
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Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı

Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay'ı tarafından Bingöl'de kurulan kan bağış tırına, 15 gün içinde bin ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay'ı tarafından Bingöl'de kurulan kan bağış tırına, 15 gün içinde bin ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay'ı birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de kan bağışı kampanyası düzenledi. Bu kapsamda 19 Haziran'da merkez Genç Caddesi'ne kurulan kan bağış tırı, 15 gün boyunca vatandaşlardan kan almaya devam etti. Kan stoklarının azalmasıyla Bingöl ve çevre illerde konuşlanan Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi kan bağış tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 gündür caddede olan kan bağış tırına bin ünite kan bağışı yapıldığı öğrenilirken, tırın 3 ayda bir kentte geleceği kaydedildi.

Kan stoklarında ciddi bir şekilde azalma olduğunu aktaran kan bağış tırında görevli Afgan kökenli doktor Teyfik İsrar, alınan kanların hastalara şifa olacağını söyledi. Dr. İsrar, "Stoklarımızda ciddi bir şekilde kan azalımı var. Yaklaşık iki haftadır Bingöl'de kan alımı yapıyoruz. İki hafta içinde yaklaşık bin ünite kan alımı oldu. İnşallah aldığımız kan hastanelerde yatmakta olan hastalara şifa olacak. Şırnak, Cizre, Silopi ve Bingöl'de kan alımları yapıyoruz. Her 3 ayda bir kan alımlarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Çünkü 1 kan 3 can demektir" dedi.

"Herkesi kan vermeye davet ediyoruz"

Uzun süredir kan bağışında bulunduğunu dile getiren Rojbiya Karasu, kan bağışı yapılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Karasu, "Kızılay gönüllüsü olarak sürekli kan veriyorum, bu 8'inci kan bağışım olacak. 3 kişiye umut olmanın haklı gururunu taşıyorum. Bu kesinlikle çok güzel bir şey ve halkımızın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin 3 ayda bir buraya gelen Kızılay'a kan bağışı yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Verilen kanın önemli olduğunu ifade eden Mehmet Macit ise "Verdiğimiz kanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Verdiğimiz kan 3 cana umut oluyor. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı
Bingöl'de 15 günde bin ünite kan bağışlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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