Bingöl'de 112'ye Yapılan Asılsız İhbarlar

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yılda yapılan 400 bin çağrıdan 370 bininin asılsız çıktığı belirtildi.

Acil durumlarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla hizmet sunan Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de görevlileri boş yere meşgul ediyor.



İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içerisinde çağrı merkezine ortalama 400 bin çağrı geldiğini, bunlardan 370 bininin asılsız çıktığını söyledi.

Bingöl'de vakalara ilk 10 dakikada ulaşım konusunda yüzde 96,7'lik oranla Türkiye ortalamasının üstünde olduklarını belirten Gündoğdu, 112 olarak 292 personel, 1 paletli, 5 yarım paletli ve 45 ambulansla hizmet verdiklerini bildirdi.

Asılsız çağrıların çok fazla gelmesi ve personelin çok fazla meşgul edilmesinin, acil hastalara ulaşımı engellediğini ifade eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Telefon tamircilerinden, telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için günlük ortalama komuta kontrol merkezine 60 çağrı gelmektedir. Yapılan düzenlenmelerle asılsız çağrılar için 250 liralık idari ceza veriliyor. Vatandaşların telefona sahip olma oranı veya ailelerin ve çocukların telefonu fazla kullanma oranıyla da 112'ye gelen çağrıların oranı giderek artmaktadır. Hepimizin hastası olabilir, birkaç dakikanın veya saniyenin çok önemli olduğu vakalar var. Bu asılsız çağrılar maalesef vakalara ulaşmakta bize engel olabilmekte. Asılsız aramaları yapanları uyarmak adına toplum içerisinde bir farkındalık ve bilinçlendirme konusunda herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz."

Gündoğdu, Bingöl'ün yüzde 92'lik oranla asılsız çağrılar konusunda, Türkiye genelindeki yüzde 85'lik çağrı ortalamasının üstünde olduğunu aktardı.

112 Komuta Kontrol Merkezi görevlisi hemşire Özlem Arslan ise zaman zaman kendilerine çok ilginç çağrılar geldiğini anlatarak, "Bulaşık yıkayan kadın, çocuğuyla konuşmamız ve onu oyalamamız için arayıp yardım istiyor. Vatandaşlarımızın 112 Acil hattını aramalarının, o hattı meşgul etmelerinin, başkalarının hayatına mal olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu konuda duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA