Bingöl dağlarında açan ters laleler görenleri büyülüyor Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen ve halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, Bingöl'ün dağlarında da açtı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen ve halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, Bingöl'ün dağlarında da açtı.

Bingöl merkeze bağlı 1450 rakımlı Gökçeli köyünde karların eriyip ilkbaharın gelmesiyle açan laleler, tabloları aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Lale türlerinden farklı olarak bir kök üzerinde uzayan başakta avize gibi yere doğru 4-6 çiçek verdiği için ters lale ismini alan "ağlayan gelin", Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişiyor.

Soğanlı bitkiler familyasına ait endemik bir tür olan ters lale, şekli itibarıyla boynu bükük bir hali andırdığı için yörede "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak adlandırılıyor ve lale, birçok kültürde hüznü simgeliyor.

"Bingöl'de ters lale olduğu bilinmiyordu"

Gökçeli köyünden olup Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu köyden olmasına rağmen ters laleleri ilk kez gördüğünü söyledi.

Bir ziyaret için köyde bulunduğunu anlatan Sözen, "Bütün dünya ve Türkiye'nin Kovid 19 salgınıyla mücadele ettiği bugünlerde köyümüzü ziyaret ettik. Burası eşsiz doğal güzellikleri, ters laleleri, temiz havasıyla harika bir ortam. İnsanlarımız bu süreci evlerinde geçirdikten sonra inşallah ülke olarak bu zor günleri atlattıktan sonra vatandaşlarımızı bu doğal güzellikleri görmeye, bu temiz havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Birbirinden güzel çiçekleri, yemyeşil doğası ve soğuk sularıyla Gökçeli'nin ziyaret edilebilecek yerlerden biri olduğunu anlatan Sözen, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Bingöl'de ters lalelerin olduğu bilinmiyordu. Köylü vatandaşlarımız bunları keşfetmişler. Bu laleler ormanın içerisinde taşlık alanda, doğal bir ortamda kendiliğinde yetişiyor. Yükseğe çıktıkça sayıları daha da artıyor. Bu laleler köyümün doğal güzelliğine daha da güzellik katmış."

Kaynak: AA