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Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Yerel

Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı Bingöl merkezdeki kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı

BİNGÖL - Bingöl merkezdeki kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 5 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Ana yol ve caddelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.

Belediye, ekiplerin çalışmaları devam ettirdiğini bildirdi.

Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı

Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı

Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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