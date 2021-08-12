Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü

Bir son dakika haberine göre Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü Samsun'da bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen bir kişi yaralanarak ölümden döndü.