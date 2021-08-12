Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü
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Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü Samsun'da bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen bir kişi yaralanarak ölümden döndü.

Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen bir kişi yaralanarak ölümden döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4. katında oturan Abdurrahman Kılıç asansöre bindiği sırada asansör aniden 4. kattan 2. kata düştü. Yaralanan Abdurrahman Kılıç 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı. Ölümden dönen Abdurrahman Kılıç, " Asansörde bakım yapılıyormuş. Hiçbir ikaz ve uyarı işareti yoktu. 4. kattan asansöre bindiğimde asansör aşağı düştü. İhmali olanlardan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü
Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü
Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü
Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü
Son dakika haber: Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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