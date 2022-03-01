BİNALİ YILDIRIM TÜRKİYE, MONTRÖ'DE DURMASI GEREKEN YERDE DURUYOR

ESKİŞEHİR (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldrım, Eskişehir'de Anadolu üniversitesi öğrencileriyle buluşmasının ardından bir otelde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Toplantıda konuşan Yıldırım, istikrarsızlık dönemini özleyenlerin olduğunu belirterek, 80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık. Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler sebebiyle ülke hep zaman kaybetti. 1960'tan bu tarafa hükümetlerin ömrü tam 14 aydı. 39 hükümet, 14 ayda ne yapacaksınız, soruyorum size. 14 ayda sadece bakanlığı tanırsınız, brifingleri alırsınız. Sonra da eşyalarınızı toplarsınız. İşte istikrar çok önemli. Belli ki istikrarın önemini fark edemeyenler var. Eski istikrarsızlık dönemini özleyenler olduğunu görüyorum. Daha 15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçti. Ülkeyi vesayet, darbe heveslilerinin nereden nereye getirdiğini dün gibi hatırlıyoruz. Onlar, zannettiler ki 28 Şubat, 12 Mart'ta olduğu gibi ilk defa 27 Nisan'da Türkiye Cuhuriyeti tarihinde darbeye iadeli tahhüttlü olarak darbe bildirisini geriye gönderen bir iktidar vardı, bir lider vardı. Recep Tayyip Erdoğan diye konuştu.

Türkiye'yi sosyal ağlar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek için düğmeye basıldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştuTürkiye maalesef darbelerle ve dayatmalarla çok zaman kaybetti. Güçlü iktidarla yoluna devam ederken de bizi de boş bırakmadılar. İlk defa 2007 seçimlerinde kapıyı çaldılar. Balyoz, Ergenekon gibi gösterilerle girişimde bulundular. Kırılma noktası 27 Nisan muhtırasıdır. Demokrasi tarihimizde ilk defa millet iradesiyle muhtıra verilmiş, muhtıracılara yaptıkları bu hareket misliyle karşılığını bulmuştur. Gezi olayları durup dururken mi çıktı. Arkasında ne var Bir bakıyorsunuz 15 gün önce IMF'nin borcu bitmiş, Türkiye dünyanın en büyük havalimanının ihalesini yapmış. Bu bazılarını rahatsız etti. Türkiye'yi sosyal ağlar üzerinden bir istikrarsızlığa sürüklemek için düğmeye basıldı. Orada da yine sağlam millet iradesi iş başındaydı. Bu sokak hareketlerine asla ve asla geçit vermedi. 17-25 Aralık'ta bu sefer yargı, kolluk girişimiyle geldiler. Orada da hak ettikleri cevabı aldılar.Yıldırım, toplantının ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)