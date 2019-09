Binali yıldırım, izmir'de ilkokulun açılışını yaptı (2)

09.09.2019 18:16

ÇOCUKLARININ YAPTIRDIĞI OKULU ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışını yaptıktan sonra çocuklarının yaptırdığı Bahar Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yılını kutladı. İzmir'in kurtuluşunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının kazanılması demek olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Büyük taarruzdan sonra İzmir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuz geldi. Bütün işgal kuvvetlerini şehirden çıkardı. Bu vesileyle bu vatan için topraklar için ülkemizin birliği kardeşliği için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir güzellik 2019- 2020 eğitim öğretin yılı başladı. İlk ders zili çaldı. Sabah Karşıyaka'da açılışta milletvekillerimizle valimizle il protokolüyle sevgili İzmirli hemşerilerimizle bir arada olduk, ilk ders zilini çaldık. Yeni eğitim öğretim yılı başladı hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de daha önce açılışını birlikte yaptığımız ailemiz tarafından rahmetli annem adına yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu ve kayınvalidem Allah hayırlı ömürler versin Havva Yıldırım Anaokulu'nun ziyaretini yapıyoruz. Eğitim öğretimin ilk günü. Burada da kütüphane ile iki özel eğitim sınıfının açılışın yapacağız. Aynı zamanda kütüphanemizin ismini de alçak terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül adını verdik."

'EVLATLARIMIZ, BİZİM GELECEĞİMİZ'

Okulun, Karabağlar ilçesinin yüz akı olduğunu belirten Yıldırım, "Güzel bir okul, güzel imkanları var. Altyapısı çok gelişmiş, öğrencilerin aradığı, görmek istediği her türlü imkan mevcut. Burada okuyan yavrularımız, hayata çok daha güzel hazırlanacak ve ülkemize milletimize faydalı ilimleri bilgileri öğretmenleri vasıtasıyla öğrenecekler. Evlatlarımız bizim geleceğimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Derler ki 'Eğer gelecek bir yılı düşünüyorsan tohum ek. Gelecek 10 yılı düşünüyorsan fidan dik. Gelecek 100 yılını düşünüyorsan insan yetiştir, öğrenci yetiştir'. İşte bu okullar gelecek 100 yılı inşa edecek yavrularımızın yetişeceği ilim irfan yuvasıdır. Bunlarının sayısını artırmak hepimizin görevidir. Daha çok gayret edeceğiz. Güzel hizmetleri güzel İzmir'imize kazandıracağız" diye konuştu.

Konuşmasından sonra Binali Yıldırım, yeni düzenlenen özel eğitim sınıfı ile kütüphanenin açılışını yaptı, kitapları inceledi. Yıldırım, ardından eşinin kaselere koyduğu aşurelerin üzerine fındık serpip, çocuklara ikram etti.

TORBALI'DA ANAOKULU AÇTI

Binali Yıldırım, daha sonra Torbalı ilçesine gitti ve burada da eşi Semiha Yıldırım'ın '81 il, 81 anaokulu' projesiyle yaptırılan Zeliha Ömer Genç Kızılay Anaokulu'nu açtı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "Bu anaokulu projesi kendisi de bir öğretmen olan eşim Semiha Yıldırım'a aittir. Kızılay ile birlikte 81 ile 81 anaokulu yaptırma projesidir. Bütün şehirlerimizde devam ediyor. Bugüne kadar 19 tanesi bitti. Öğretime başladı. 15 tanesi daha tamamlandı açılış bekliyor. Böylece 81 ilde 81 okulu yapacağız. Bu okulun yapımının tamamını maliyetini Yıldırım ailesi karşıladı. Burada yavrularımız çok güzel eğitim görecek, öğrenecek, hayata hazırlanacak" dedi.

Bu sırada Yıldırım'ın yanına gelen Nil Deniz Karaoğlan (6), şiirini okudu, asker selamıyla alandakileri selamladı.

TORBALI BELEDİYESİ'NE 'İŞÇİ' ELEŞTİRİSİ

Binali Yıldırım, Torbalı Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına da değinerek, "31 Mart'ta seçim oldu, Torbalı'da da 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler yapan belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez, maalesef gayret etmesine rağmen seçilemedi. Canı sağ olsun. Yeni yönetim geldi. İsteğimiz, yeni gelen başkanın kaldığı yerden ilçeyi daha ileri taşıması, daha güzel hizmetlerle burada 200 bin hemşehrimizin derdiyle dertlenmesiydi. Ancak ilk icraatı 420 çalışanın işine son vermek oldu. Amaçları evlerine ekmek götürmek, çocuklarının rızkını kazanmak olan bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamak hiç yakışmadı. Merak etmeyin sahipsiz değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Sizinle beraberiz. Vekillerimiz ve biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Seçimlerde söylenen o sözler uçtu gitti, namus sözü verilmişti. Bir kişinin bile işinden olmayacağı garantisi, CHP Genel Başkanı ve belediye başkanları tarafından söylenmişti ama seçim bitti her şey yalan oldu. Bunları bir kenara not edin, gün olur harman olur. İnşallah bir gün yine Torbalı kendisine yakışanı yapar hizmet edenleri yine baş tacı yapar" diye konuştu.

Binali Yıldırım, açılıştan sonra okulda eğitim gören anaokulu öğrencilerini ziyaret edip, onlarla tek tek ilgilendi ve hediyeler dağıttı. Bu sırada öğrencilerden Yaser Berat Ayvaz, Yıldırım'a otobüs kullanıp, kullanmadığını sordu. Yıldırım da kullandığını anlattı.

Binali Yıldırım, törenin ardından ilçeden ayrıldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,

Kaynak: DHA