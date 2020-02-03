: Binali yıldırım ilkokulu ve anaokulu törenle açıldı

03.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:41

Tuzla'da bulunan ve yapımı Binali Yıldırım ve ailesi tarafından üstlenilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Okulu dolaşan Binali Yıldırım sınıflara girerek öğrencilere başarı diledi.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, (DHA) - Tuzla'da bulunan ve yapımı Yıldırım ailesi tarafından üstlenilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun açılışı törenle yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"BİNALİ YILDIRIM SEMBOL BİR İSİM"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülkemize uzun süredir çok büyük hizmetler etmiş olan, milletvekili, bakan olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclis başkanı olarak, başbakanlık olarak bir anlamda gerçekten tarih yazmış ve bu da bütün milletçe kabul edilmiş çok değerli bir şahsiyet olan Binali Yıldırım beyefendinin, çocuklarının, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışladığı bu binayı, bu okulu açmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Binali Yıldırım sembol bir isim. Ülkemizin demir ağlarla örülmesi, barajlar, yollar, köprüler gibi birçok abide eserin, dünya standartları çerçevesinde hayatına geçirilmesinde son derece büyük katkıları olmuş ve mega proje denince akla gelen en baştaki isim olarak karşımıza çıkıyor. Hanımefendinin eğitime olan duyarlılığı ve bunu toplumla paylaşıyor olması, örnek olması eğitim sistemimize ayrı bir değer katıyor" şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'IN KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşma için kürsüye çıkan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Binali Yıldırım'ın okul tanıtımındaki yazısından bahseden Köylübay, "Kıymetli babamız okulun tanıtımı için hazırlanan broşüre yazdığınız yazıda 65 yıllık ömrümde sahip olduğum en değerli hediye evlatlarım demişsiniz. Bu ifade biz evlatlarınızı nasıl mutlu etti, anlatamam. Asıl biz size layık birer evlat olabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİDİR"

Salonda Binali Yıldırım'ın yaşamını anlatan bir video izletildi. Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, okulun açılmasıyla Yıldırım ailesinin bir hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün Yıldırım ailesi olarak bizim mutlu günümüz. Geleceğimizin güneşi olarak gördüğümüz evlatlarımızın irfan yuvasını, yeni bir eğitim öğretim okulunun açılışını yapacağız. Bugün ara tatil sonra tekrar ders başı yapılıp, ders zilinin çalındığı ilk gün. Bu vesileyle ara tatilden dönen evlatlarımıza başarılar diliyorum. Genç yavrularımızın, kuşaklarımızın, istikbale emin adımlarla gitmeleri için böylesine güzel eserin bugün eğitim öğretim camiamıza, Milli Eğitim Bakanlığı'na kazandırılmış olması bizim için büyük bir mutluluk. Eşim öğretmen Semiha hanımın ilk öğretmenlik yıllarında İstanbul'da ismi olan, kendisi olmayan bir okulda yavrularımızı eğitmek için ne büyük fedakarlıklar, gayretler gösterdiğine şahit birisiyim. Barakalarda çocuklarımızı eğitmeye çalışırdı. Gecenin karanlığında yola çıkar, akşama kadar vaktini benden çok onlarla geçirirdi. Bugün bu imkanlara sahip böyle bir eserin yavrularımız için yapılmış olması ve bunda da aile olarak bizim katkımız olması hayalimizin gerçeğe dönüşmesidir."

Yapılan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Kurdelenin de kesilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım ilk ders zilini çaldı.

BİNALİ YILDIRIM SINIFLARI GEZDİ

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle eğitimin başladığı okulda AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sınıfları dolaştı. Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Akıllı tahtayı kullanan Yıldırım, bazı öğrencilerden ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulda 4'ü anaokulu 24'ü ise ilkokul öğrencileri için 28 derslik bulunurken, 300 kişilik yemekhane, 300 metre kapalı sor salonu, 170 metre kare beden eğitimi salonu yer alıyor. Okulda ayrıca öğrenciler bilgisayar, mekanik, elektronik ve kontrol alanlarında eğitimi teknoloji sınıfında görecek.

ZİYA SELÇUK'TAN YENİ DÖNEM MESAJI

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatili sonrası yeniden okullara giden öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu