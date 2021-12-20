Binali Yıldırım:  Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır

GAZİANTEP'te, AK Parti Genel Başkanevkili Binali Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sürece dikkat çekerek, "Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı ile bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Kuzey Şehir bölgesinde inşası tamamlanan ve eğitime açılan Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu'nun kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı.