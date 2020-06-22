Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
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Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı için istekli olduğunu ifade etti. Ancak Erdoğan'ın "Temayül yoklaması yapalım" cevabından sonra Yıldırım, jet hızıyla "Aday değilim" açıklamasını yaptı.

22.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:31

Hükümete yakınlığıyla bilinen ve kulislerin nabzını tutan Hürriyet gazetesi yazası Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'na neden aday olmadığını kaleme aldı.

Yazısında Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yemekte bir araya geldiğini ve bu görüşmede Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı için istekli olduğunu ifade eden Selvi, Erdoğan'ın da "Temayül yoklaması yapalım, ayrıca Devlet Bey'le de görüşeceğim. Onun düşüncesini de alacağım" cevabını verdiğini aktardı.

Bu görüşmeden sonra Binali Yıldırım'ın kameralar karşısına geçtiğini ve "Aday değilim" dediğini aktaran Selvi, "Siyasetin çarkları, sanki Demirel'in 'Siyasette 24 saat bile çok uzun süredir' sözünü doğrularcasına dönüyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran Pazartesi günkü MYK toplantısında Meclis Başkanlığı seçimi için "İki arkadaşımız talip, temayül yapalım" diyor.

AK Parti'de birikimleri ve tecrübeleri nedeniyle Hayati Yazıcı ve Numan Kurtulmuş'un ismi de geçiyordu. Ancak Erdoğan'ın "İki arkadaşımız talip" sözleriyle Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop kalıyor. Bunun öncesi de var tabii.

ÜÇ SAAT SÜREN YEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce Binali Bey'i yemeğe davet ediyor. Üç saat süren görüşmede daha çok eski hatıralar anlatılıyor. Keyifli bir yemek yeniyor. Binali Bey bir türlü konuyu açmayınca, Meclis Başkanlığı konusunu Cumhurbaşkanı açıyor. Erdoğan, Binali Bey'in istekli olduğunu fark edince "Temayül yoklaması yapalım" diyor. Ayrıca "Devlet Bey'le de görüşeceğim. Onun düşüncesini de alacağım" diyor.

BAHÇELİ'NİN ÖZENLİ DURUŞU

Erdoğan, 17 Haziran Çarşamba günü Bahçeli ile görüşmüştü. Bahçeli, görüşmede "Meclis Başkanlığı konusu sizin takdiriniz. Parti olarak sizin iç işiniz. Siz kimi derseniz biz onu destekleriz" demiş. Bahçeli, 'cumhur ittifakı'nın ortağı olarak her zaman bu konularda özenli çizgisini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her defasında Bahçeli'nin görüşünü almaya dikkat ediyor. Erdoğan, Bahçeli'den sonra da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etmişti. Erdoğan, Binali Bey'le devam edeceklerini söylese, Şentop şimdiye kadarki görevi süresince kendisine gösterdiği güven ve destek için teşekkür etmeye hazır olarak giriyor görüşmeye. Meclis Başkanlığı konusunu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıyor. "Devlet Bey'le de görüştük" diyor. Olumlu bir görüşme gerçekleşiyor. Şentop'tan Devlet Bey'i ziyaret etmesini istiyor. Şentop ise 30 Haziran'da temayül yoklaması olduğunu, yanlış anlaşılabileceğini belirterek, temayül yoklamasından sonra ziyaret etmesinin daha uygun olacağını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşe katılıyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Siyasetin çarkları, sanki Demirel'in "Siyasette 24 saat bile çok uzun süredir" sözünü doğrularcasına dönüyor. Erdoğan-Bahçeli, Erdoğan-Şentop görüşmelerinin üzerinden 24 saat geçmeden Binali Yıldırım Meclis'e geliyor ve aday olmayacağını açıklıyor. Böylece 30 Haziran'da temayül yoklaması sırasında yaşanmasından endişe edilen hususlar da ortadan kalkıyor.

Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası

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