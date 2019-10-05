Bina Filmi

05.10.2019 15:54

Distopik bir Türkiye’de, Hükümet ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Yönetmen: Orçun Behram

Senaryo: Orçun Behram

Oyuncular: İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal, Enis Yıldız, Eda Özel, Murat Sağlam, Işıl Zeynep, Mert Toprak Yadigar, Elif Çakman

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Bina

Yapımcı Firma: Lucidlab Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 115 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Bina Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com