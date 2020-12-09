Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
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Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

09.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:20
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine araç ulaşımına kapandı, kapanan yol karayolları ekiplerince temizlenerek yeninden ulaşılma açıldı.

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine araç ulaşımına kapandı, kapanan yol karayolları ekiplerince temizlenerek yeninden ulaşılma açıldı.

Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Tokat arasındaki bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler kar nedeniyle yolda ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu. Karayolları karla mücadele ekiplerinin yolu kardan temizlemesiyle birlikte ulaşım yeniden sağlandı. - SİVAS

Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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