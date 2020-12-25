Bin 635 litre sahte içki ele geçirildi
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Bin 635 litre sahte içki ele geçirildi

25.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:03

Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda bin 938 şişe içerisinde bin 635 litre sahte içki yakalandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda bin 938 şişe içerisinde bin 635 litre sahte içki yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş tarafından "Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı"na iletilen ihbarı değerlendirerek araştırma başlattı. İhbarda verilen işyeri adresine operasyon yapan ekipler, satışa hazır halde bin 110 litre sahte alkollü içki ele geçirdi.

İlk operasyonun ardından İstanbul'da 3 farklı adrese daha operasyon yapan Gümrükler Muhafaza ekipleri, 525 litre sahte içki daha yakaladı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen sahte içkiler, Çatalca Muratbey gümrük sahasında düzenlenen sergiyle gazeticeler gösterildi.

Bin 635 litre sahte içki ele geçirildi
Bin 635 litre sahte içki ele geçirildi
Bin 635 litre sahte içki ele geçirildi
Bin 635 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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